Из Серии А могут исключить один из клубов

грозит исключение из Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, что владелец «морских коньков» Клаудио Лотито также является президентом «Лацио», а по правилам регистрации клубов один человек не может владеть несколькими командами в одном дивизионе.

Однако «Салернитана» была временно передана трасту, чью заявку сейчас одобрили в лиге. Но если клуб не найдет нового владельца до 31 декабря 2021 года, то его могут исключить из Серии А.

Календарь и таблица Серии А

На данный момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.