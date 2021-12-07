ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол
  • 20:00
    • «Лейпциг» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы
  • 19:56
    • Месси и Мбаппе выйдут в старте ПСЖ против «Брюгге»
    Все новости спорта

    Из Серии А могут исключить один из клубов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Салернитана Между тем Скандалы
    «Салернитане» грозит исключение из Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

    «Салернитана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салернитана»

    Напомним, что владелец «морских коньков» Клаудио Лотито также является президентом «Лацио», а по правилам регистрации клубов один человек не может владеть несколькими командами в одном дивизионе.

    Однако «Салернитана» была временно передана трасту, чью заявку сейчас одобрили в лиге. Но если клуб не найдет нового владельца до 31 декабря 2021 года, то его могут исключить из Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    На данный момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» проиграет «Интеру» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
  • Матч в Париже будет результативным
  • ПСЖ — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Оставит ли «Ливерпуль» миланцев без плей-офф ЛЧ?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры