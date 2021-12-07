Из Серии А могут исключить один из клубов

«Салернитана» Фото: globallookpress.com
Напомним, что владелец «морских коньков» Клаудио Лотито также является президентом «Лацио», а по правилам регистрации клубов один человек не может владеть несколькими командами в одном дивизионе.
Однако «Салернитана» была временно передана трасту, чью заявку сейчас одобрили в лиге. Но если клуб не найдет нового владельца до 31 декабря 2021 года, то его могут исключить из Серии А.
На данный момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.