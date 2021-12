Защитник «Вест Хэма» Курт Зума выбыл из-за травмы

Защитник «Вест Хэма»из-за травмы выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба команды.

Футболист получил повреждение в матче с «Челси». После медицинского обследования у игрока была диагностирована травма подколенного сухожилия.

We can confirm that Kurt Zouma sustained a hamstring tendon injury during Saturday’s win over Chelsea.

Ben Johnson has also started his rehabilitation after suffering a low-grade hamstring strain.

Best of luck with your recoveries, Ben & @KurtZouma! 👊⚒