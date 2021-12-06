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    Шевченко: «Дженоа» очень сильно не хватало реального давления впереди

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    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:2).

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Честно говоря, сегодня вечером было сложно просто выставить стартовый состав. Мы старались остаться в игре и делали это до 80-й минуты. Команда очень много работала, приходилось менять позиции, ставить игроков на разные роли. Это правда, что мы не создавали голевых моментов, но у нас было несколько попыток, особенно во втором тайме, когда некоторые решение просто могли быть лучше.

    Мы пытались сблизить нападающих, были различные попытки, но больше всего мы боролись в первом тайме. Нам очень сильно не хватало реального давления впереди, наши форварды молоды и не очень опытны, поэтому нужно только работать и совершенствоваться.

    В настоящий момент отсутствующие футболисты из-за травм создают для нас огромные проблемы, поэтому мы надеемся вернуть их и улучшить уровень качества. Мы знали, что это будет сложный матч ещё до этих травм, но мы должны верить, объединяться и помогать друг другу продвигаться вперёд», — приводит слова Шевченко Football Italia.

    «Ювентус» поднялся на пятое место с 27-я очками. Команда из Генуи находится на 18-м месте с десятью баллами.

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