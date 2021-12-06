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    Семшов: У игроков «Химок» несерьезное отношение к матчам перед отпуском

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    Тренер «Химок» Игорь Семшов прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в 17-м туре чемпионата России.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Химки были слабее "Арсенала". Не было желания, стремления и рвения на футбольном поле. Игра была за 6 очков — соседи по турнирной таблице.

    Конечно, команду подкосили травмы, замены в первом тайме. Но это не объяснение — нужно отталкиваться от своей игры.

    Есть ли внутри команды несерьезное отношение к матчам перед отпуском? Вот в этом матче впервые почувствовалось. До этой встречи ребята старались, делали все что могли, но странно то, как они провели игру с "Арсеналом".

    На тренировке говорили, настраивали, повторяли, что это ключевой матч. К сожалению, это не до всех дошло», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

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