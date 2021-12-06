Семшов: У игроков «Химок» несерьезное отношение к матчам перед отпуском

Тренер «Химок»прокомментировал поражение от тульского(1:2) в 17-м туре чемпионата России.

«Химки были слабее "Арсенала". Не было желания, стремления и рвения на футбольном поле. Игра была за 6 очков — соседи по турнирной таблице.

Конечно, команду подкосили травмы, замены в первом тайме. Но это не объяснение — нужно отталкиваться от своей игры.

Есть ли внутри команды несерьезное отношение к матчам перед отпуском? Вот в этом матче впервые почувствовалось. До этой встречи ребята старались, делали все что могли, но странно то, как они провели игру с "Арсеналом".

На тренировке говорили, настраивали, повторяли, что это ключевой матч. К сожалению, это не до всех дошло», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».