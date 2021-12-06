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    Лунев дебютирует за «Байер» в матче Лиги Европы

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    Голкипер Андрей Лунёв дебютирует за леверкузенскую команду в ближайшем матче Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Игра 6-го тура группового этапа ЛЕ состоится в четверг, 9 декабря в 23:00 (мск).

    Андрей Лунёв
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    Андрей Лунёв

    Это подтвердил главный тренер «аспириновых» Херардо Сеоане на предматчевой пресс-конференции.

    «В матче с "Ференцварошем" мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунёв начнёт этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс. У Лукаша Градецки не было выходных, не забывайте, что он выступал за сборную Финляндии», — приводит слова Сеоано Kicker.

    Летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. В минувшем сезоне 30-летний россиянин принял участие в 13 играх за «Зенит» во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и провел три встречи «на ноль».

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