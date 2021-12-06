Аллегри: «Ювентусу» нужно улучшить процент реализации голевых моментов

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча Серии А с «Дженоа» (2:0).

«Мы хотим улучшить процент реализации голевых моментов. Думаю, мы худшие в Серии А по этому показателю. Сегодняшняя игра мне понравилась так же, как и ряд других, даже когда мы проигрывали. Эффективность перед воротами, несомненно, нужно и дальше повышать.

Сейчас мы делим пятое место с "Фиорентиной", и сегодня было важно победить. Команды из топ-4 выступают очень хорошо и заслуживают своих позиций. Не знаю, что будет в конце сезона, если что-то поменяется. У нас есть цели в Серии А, в Лиге чемпионов и в Кубке Италии, будем идти к ним шаг шагом, от матча к матчу», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» поднялся на пятое место с 27-я очками. Команда из Генуи находится на 18-м месте с десятью баллами.