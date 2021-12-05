Цорн: Работу Гисдоля надо оценивать после зимних сборов

Спортивный директор «Локомотива»считает, что главный тренерне виноват в результатах команды.

«Локомотив» одержал две победы в 15-ти предыдущих матчах.

«Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата.

Маркус не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение. Вы же видели, например, сегодня Мурило не было даже в заявке.

Развитие требует времени. При этом очевидно, что актуальные результаты ни нас, ни самого тренера устраивать не могут», — приводит слова Цорна «Р-Спорт».