Цорн: Работу Гисдоля надо оценивать после зимних сборов

«Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) в 17-м туре РПЛ Фото: fclm.ru
«Локомотив» одержал две победы в 15-ти предыдущих матчах.
«Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата.
Маркус не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение. Вы же видели, например, сегодня Мурило не было даже в заявке.
Развитие требует времени. При этом очевидно, что актуальные результаты ни нас, ни самого тренера устраивать не могут», — приводит слова Цорна «Р-Спорт».