Тедеско может возглавить «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака»может возглавить

По информации Sportbuzzer, руководство немецкого клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Джесси Маршем, который занял пост главного тренера перед началом текущего сезона.

«Лейпциг» проиграл три предыдущих матча в чемпионате Германии, не сумев набрать очки против «Хоффенхайма», «Байера» и «Унион Берлина».

Помимо Тедеско, в «Лейпциге» также рассматривают кандидатуры Эдина Терзича, Рогера Шмидта и Жольта Лева.

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 14-ти туров.