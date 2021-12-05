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    Тедеско может возглавить «Лейпциг»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Лейпциг».

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    По информации Sportbuzzer, руководство немецкого клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Джесси Маршем, который занял пост главного тренера перед началом текущего сезона.

    «Лейпциг» проиграл три предыдущих матча в чемпионате Германии, не сумев набрать очки против «Хоффенхайма», «Байера» и «Унион Берлина».

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    • Помимо Тедеско, в «Лейпциге» также рассматривают кандидатуры Эдина Терзича, Рогера Шмидта и Жольта Лева.

    «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 14-ти туров.

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