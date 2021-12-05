«Штутгарт» — «Герта»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличились Омар Мармуш и Филипп Ферстер. За гостей дубль оформил Стеван Йоветич.
Футбол. Германия. Бундеслига
Штутгарт — Герта 2:2
Голы: 1:0 Омар Мармуш (15'), 2:0 Филипп Фёрстер (19'), 2:1 Стеван Йоветич (40'), 2:2 Стеван Йоветич (76'), 1:0 Омар Мармуш (15'), 2:0 Филипп Фёрстер (19'), 2:1 Стеван Йоветич (40'), 2:2 Стеван Йоветич (76') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон, Hiroki Ito, Роберто Массимо (Alexis Tibidi, 46'), Филипп Фёрстер, Ватару Эндо, Орел Мангала (Атакан Каразор, 75'), Борна Соса, Хамади Аль-Гаддиуи (Silas Katompa Mvumpa, 63'), Омар Мармуш Герта: Стеван Йоветич, Исак Бельфодиль (Кшиштоф Пёнтек, 85'), Мизьян Маолида (Юрген Эккеленкамп, 63'), Владимир Дарида, Сантьяго Аскасибар, Марко Рихтер (Кевин-Принс Боатенг, 72'), Марвин Платтенхардт, Джордан Торунарига (Никлас Штарк, 72'), Дедрик Боята, Петер Пекарик, Александер Шволов Предупреждения: Кевин-Принс Боатенг (90 + 1'), Кевин-Принс Боатенг (90 + 1')
«Штутгарт» набрал 14 очков и занимает 15-е место в таблице Бундеслиги. У «Герты» 15 очков и 14-я позиция.