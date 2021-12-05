ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину
  • 19:08
    • «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда
  • 18:57
    • Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»
  • 18:28
    • Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
  • 13:20
    • Норвежцы выиграли лыжную эстафету в Лиллехаммере, сборная России заняла второе место
  • 13:01
    • «Лейпциг» объявил об отставке Марша
    Все новости спорта

    «Штутгарт» сыграл вничью с «Гертой», Йоветич забил два мяча

    «Штутгарт» — «Герта»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Герта
    Берлинская «Герта» на выезде сыграла с «Штутгартом» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе хозяев отличились Омар Мармуш и Филипп Ферстер. За гостей дубль оформил Стеван Йоветич.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Герта 2:2
    Голы: 1:0 Омар Мармуш (15'), 2:0 Филипп Фёрстер (19'), 2:1 Стеван Йоветич (40'), 2:2 Стеван Йоветич (76'), 1:0 Омар Мармуш (15'), 2:0 Филипп Фёрстер (19'), 2:1 Стеван Йоветич (40'), 2:2 Стеван Йоветич (76') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос, Вальдемар Антон, Hiroki Ito, Роберто Массимо (Alexis Tibidi, 46'), Филипп Фёрстер, Ватару Эндо, Орел Мангала (Атакан Каразор, 75'), Борна Соса, Хамади Аль-Гаддиуи (Silas Katompa Mvumpa, 63'), Омар Мармуш Герта: Стеван Йоветич, Исак Бельфодиль (Кшиштоф Пёнтек, 85'), Мизьян Маолида (Юрген Эккеленкамп, 63'), Владимир Дарида, Сантьяго Аскасибар, Марко Рихтер (Кевин-Принс Боатенг, 72'), Марвин Платтенхардт, Джордан Торунарига (Никлас Штарк, 72'), Дедрик Боята, Петер Пекарик, Александер Шволов Предупреждения: Кевин-Принс Боатенг (90 + 1'), Кевин-Принс Боатенг (90 + 1')

    «Штутгарт» набрал 14 очков и занимает 15-е место в таблице Бундеслиги. У «Герты» 15 очков и 14-я позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли результативным южное дерби на арене «Фишт»?
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сампдория» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Сампдория» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
  • «Астон Вилла» воспользуется проблемами «Лестера»?
  • «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сампдория — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры