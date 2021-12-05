Глушаков попал в стартовый состав «Химок» на матч с «Арсеналом»

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
Прогноз LiveSport.Ru на матч «Химки» — «Арсенал» можно посмотреть здесь.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьернстрем, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Матч «Химки» — «Арсенал» состоится 5 декабря, начало — в 14:00 мск.