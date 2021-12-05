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    Глушаков попал в стартовый состав «Химок» на матч с «Арсеналом»

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    Подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

    Глушаков попал в стартовый состав «Химок» на матч с «Арсеналом»
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    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Адеми.

    Запасные: Генералов, Сычев, Тихий, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.

    Прогноз LiveSport.Ru на матч «Химки» — «Арсенал» можно посмотреть здесь.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Марков.

    Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Бьернстрем, Камболов, Пантелеев, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.

    Матч «Химки» — «Арсенал» состоится 5 декабря, начало — в 14:00 мск.

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