Спаллетти: «Аталанта» очень неудобный соперник

Тренер «Наполи»готовит свою команду к непростому поединку с «Аталантой» из-за больших кадровых потерь.

«Я вынужден выбирать из тех футболистов, кто у нас остался. Для нас сейчас важно сплотиться. Нет лучшей возможности доказать это, чем когда ты играешь. Мы должны показать, позволим ли мы себе испугаться или хотим пойти вперед и найти новую энергию и новые ресурсы. "Аталанта" — неудобный соперник, очень неудобный, потому что у них слаженный коллектив. Они знают, чего хотят добиться в этом сезоне. Но у нас есть характеристики, благодаря которым мы можем создать для них проблемы. Либо мы будем контролировать будущий матч, либо станем пассажирами. А если мы позволим "Аталанте" управлять игрой, то они будут делать на поле все, что хотят». — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится 4 декабря в 22:45 (мск).