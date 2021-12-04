РПЛ. «Ростов» отобрал очки у «Зенита», ЦСКА в Самаре, «Спартак» примет «Ахмат»

«Зенит» — «Ростов» 2:2
Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата России.
Уже на 9-й минуте в ворота питерцев был назначен пенальти — Байрамян выполнил передачу на ход, Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его его завалил Чистяков.
Дмитрий Полоз хладнокровно пробил с «точки», направив мяч в девятку без шансов для Кержакова.
На 25-й минуте Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ракицкого, после чего Николай из-за штрафной пробил за шиворот вратарю «Зенита», удвоив счет.
Хозяева отыграли один мяч на 31-й минуте. Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который шикарным ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку.
На 67-й минуте арбитр Матюнин поставил пенальти в ворота «Ростова» — Альмквист в подкате блокировал удар Караваева, но мяч попал в вытянутую руку шведа.
Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот — Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся.
«Зенит» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й строчке с 18 очками.
12 декабря петербуржцы на выезде сыграют с московским «Динамо», а ростовчане днем ранее на своем поле примут «Урал».
«Крылья Советов» — ЦСКА
4 декабря, 14:00 мск
«Спартак» М — «Ахмат»
4 декабря, 17:00 мск
«Локомотив» М — «Урал»
4 декабря, 19:00 мск
«Химки» — «Арсенал»
5 декабря, 14:00 мск
«Нижний Новгород» — «Рубин»
5 декабря, 16:30 мск
«Динамо» М — «Уфа»
5 декабря, 16:30 мск