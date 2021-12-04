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    РПЛ. «Ростов» отобрал очки у «Зенита», ЦСКА в Самаре, «Спартак» примет «Ахмат»

    Результаты матчей 17-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Ростов»
    С 3 по 5 декабря проходят матчи 17-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Зенит» — «Ростов» 2:2

    Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Уже на 9-й минуте в ворота питерцев был назначен пенальти — Байрамян выполнил передачу на ход, Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его его завалил Чистяков.

    Дмитрий Полоз хладнокровно пробил с «точки», направив мяч в девятку без шансов для Кержакова.

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    • На 25-й минуте Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ракицкого, после чего Николай из-за штрафной пробил за шиворот вратарю «Зенита», удвоив счет.

    Хозяева отыграли один мяч на 31-й минуте. Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который шикарным ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку.

    На 67-й минуте арбитр Матюнин поставил пенальти в ворота «Ростова» — Альмквист в подкате блокировал удар Караваева, но мяч попал в вытянутую руку шведа.

    Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот — Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ростов 2:2
    Голы: 0:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (11'), 0:2 Николай Комличенко (25'), 1:2 Клаудиньо (31'), 2:2 Клаудиньо (пенальти) (69'), 0:1 Дмитрий Полоз (пенальти) (11'), 0:2 Николай Комличенко (25'), : (27'), 1:2 Клаудиньо (31'), 2:2 Клаудиньо (пенальти) (69') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (Деян Ловрен, 37'), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев (Андрей Мостовой, 79'), Вендел, Малком (Сердар Азмун, 46'), Александр Ерохин (Вильмар Барриос, 46'), Клаудиньо, Артём Дзюба (Алексей Сутормин, 84') Ростов: Николай Комличенко (Али Соу, 70'), Pontus Almqvist, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Viktor Melekhin (Danila Sukhomlinov, 83'), Дмитрий Полоз (Кирилл Фольмер, 79'), Игорь Калинин, Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев (Andrey Langovich, 70'), Сергей Песьяков Предупреждения: Дмитрий Чистяков (9'), Ярослав Ракицкий (27'), Данил Глебов (29'), Александр Ерохин (42'), Николай Комличенко (54'), Денис Терентьев (59'), Игорь Калинин (61'), Клаудиньо (78'), Viktor Melekhin (80'), Алексей Сутормин (86'), Дмитрий Чистяков (9'), Ярослав Ракицкий (27'), Данил Глебов (29'), (31'), Александр Ерохин (42'), (42'), Николай Комличенко (54'), Денис Терентьев (59'), Игорь Калинин (61'), (69'), Клаудиньо (78'), (78'), Viktor Melekhin (80'), Алексей Сутормин (86'), (86')

    «Зенит» набрал 37 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й строчке с 18 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    12 декабря петербуржцы на выезде сыграют с московским «Динамо», а ростовчане днем ранее на своем поле примут «Урал».

    «Крылья Советов» — ЦСКА

    4 декабря, 14:00 мск

    «Спартак» М — «Ахмат»

    4 декабря, 17:00 мск

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    «Локомотив» М — «Урал»

    4 декабря, 19:00 мск

    «Химки» — «Арсенал»

    5 декабря, 14:00 мск

    «Нижний Новгород» — «Рубин»

    5 декабря, 16:30 мск

    «Динамо» М — «Уфа»

    5 декабря, 16:30 мск

    «Сочи» — «Краснодар»

    5 декабря, 19:00 мск

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