СМИ: «Спартак» усилит состав голкипером «Факела»

Вратарь «Факела»продолжит карьеру в московском, сообщает Sport24

По данным издания, контракт с красно-белыми пока не подписан, осталось утрясти детали. Но «Факел» разрешил игроку 2 декабря пройти медосмотр в столичном клубе.

В начале осени красно-белые уже отправляли запрос в Воронеж, предложив за голкипера 10 млн рублей. Тогда «Факел» предложение отклонил.

Сейчас «Спартак» улучшил предложение до 20 млн рублей. Отмечается, что именно такая сумма прописана в контракте Свинова в качестве отступных для клубов РПЛ.

Действующий контракт вратаря с воронежским клубом рассчитан до лета 2023 года.