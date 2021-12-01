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    СМИ: «Спартак» усилит состав голкипером «Факела»

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    Вратарь «Факела» Илья Свинов продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщает Sport24.

    Илья Свинов
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    Илья Свинов

    По данным издания, контракт с красно-белыми пока не подписан, осталось утрясти детали. Но «Факел» разрешил игроку 2 декабря пройти медосмотр в столичном клубе.

    В начале осени красно-белые уже отправляли запрос в Воронеж, предложив за голкипера 10 млн рублей. Тогда «Факел» предложение отклонил.

    Сейчас «Спартак» улучшил предложение до 20 млн рублей. Отмечается, что именно такая сумма прописана в контракте Свинова в качестве отступных для клубов РПЛ.

    Действующий контракт вратаря с воронежским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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