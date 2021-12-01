«Лидс» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

В рамках 14-го тура английской Премьер-лигина своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное к матчу время благодаря пенальти, который реализовал нападающий Рафаэл.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Кристал Пэлас 1:0 Лидс: Иллан Меслье, Стюарт Даллас, Диего Льоренте, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк (Хуниор Фирпо, 46'), Калвин Филлипс, Рафаэл Диас, Адам Форшоу, Матеуш Клих (Родриго, 46'), Даниэль Джеймс, Тайлер Робертс (Чарли Крессвел, 90') Кристал Пэлас: Одсонн Эдуард (Кристиан Бентеке, 68'), Уилфрид Заха, Джордан Айю (Майкл Олисе, 90'), Конор Галлахер, Шейку Куйяте, Джеффри Шлупп (Уилл Хьюз, 81'), Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Джеймс Томкинс, Джоэл Уорд, Висенте Гуайта Предупреждения: Джоэл Уорд (37'), Конор Галлахер (39'), Паскаль Стрёйк (42'), Хуниор Фирпо (47'), Стюарт Даллас (72'), Тайлер Робертс (87'), Марк Гехи (90 + 3'), Адам Форшоу (90 + 6')

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 14 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс» с 15 очками располагается на 15-м месте в таблице.