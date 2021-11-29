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    Витория: В Уфе всем командам сложно побеждать

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказал мнение о результате матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Конечно, мы хотели другого результата, но начали игру без Мозеса и Игнатова. Хотели побеждать после "Наполи", но продолжим работать и дальше.

    В первую очередь сказал бы, что командам сложно побеждать в Уфе. Надо было быть агрессивнее и эффективнее, команды уровня "Спартака" должны играть по-другому. Это должны понимать и игроки.

    Надеюсь на скорое возвращение Мозеса, Игнатова, Зобнина и Бакаева. Сейчас "Спартаку" не хватает игроков атаки и в центре — нет ведь не только Мозеса, Бакаева и Игнатова, но и Понсе с Мелкадзе — они могли бы повлиять на ход игры.

    Что касается судейства и карточки Умярова, не люблю говорить о судьях. Но я видел, что было много установок, из-за этого не всегда могли развивать атаки.

    Судья хороший, но эти остановки снижали темп. Не думаю, что Умяров нарушал на желтую, но мне еще надо посмотреть момент», — сказал Витория «Чемпионату».

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