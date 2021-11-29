Аджоев: «Арсенал» должен выглядеть уверенно не только с «Локо», но и в каждом матче

Руководитель тульского «Арсенала»прокомментировал победу над московским(3:1) в матче 16-го тура РПЛ.

«Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче.

"Локомотив" — серьезный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями. Тем ценнее и приятнее наша победа.

Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре. Встреча с "Локомотивом" уже завтра станет историей, к следующему матчу с "Химками" будем готовиться», — сказал Аджоев «Матч ТВ».

После этого матча «Арсенал» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 16 очками в активе.