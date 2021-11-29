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    Аджоев: «Арсенал» должен выглядеть уверенно не только с «Локо», но и в каждом матче

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    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (3:1) в матче 16-го тура РПЛ.

    Гурам Аджоев
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    Гурам Аджоев

    «Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче.

    "Локомотив" — серьезный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями. Тем ценнее и приятнее наша победа.

    Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре. Встреча с "Локомотивом" уже завтра станет историей, к следующему матчу с "Химками" будем готовиться», — сказал Аджоев «Матч ТВ».

    После этого матча «Арсенал» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 16 очками в активе.

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