Аджоев: «Арсенал» должен выглядеть уверенно не только с «Локо», но и в каждом матче

Гурам Аджоев Фото: «Арсенал»
«Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче.
"Локомотив" — серьезный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями. Тем ценнее и приятнее наша победа.
Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре. Встреча с "Локомотивом" уже завтра станет историей, к следующему матчу с "Химками" будем готовиться», — сказал Аджоев «Матч ТВ».
После этого матча «Арсенал» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 16 очками в активе.