Гасперини: Победа над «Ювентусом» — радость для меня, для «Аталанты» и всего Бергамо

Главный тренер «Аталанты»поделился впечатлениями после выездной победы над(1:0).

«Это радость для меня, но также и для клуба и всего Бергамо. Это был упорная и атлетичная игра, но "Аталанта" сыграла как минимум на достойном уровне.

В начале сезона об "Аталанте" много всего сказали, но мы хорошо начали, иначе не набрали бы 28 очков.

Были игры, которые сложились не так, как надо, где мы не добрали очков, но я ни разу не видел, чтобы "Аталанта" испытывала серьезные проблемы.

Из-за некоторых результатов, таких как домашнее поражение от "Милана", все выглядело хуже, чем было на самом деле», — сказал тренер Football Italia.