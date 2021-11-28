«Челси» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 50-й минуте гостями. Санчо отобрал мяч у Жоржиньо в середине поля и убежал один на один с вратарём, из пределов штрафной вколотив мяч в нижний угол.

На 69-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти. После подачи углового сразу не смогли выбить мяч манкунианцы, после чего Уан-Биссака врезал по ноге Тьяго Силве, не добравшись до мяча.

Жоржиньо спокойно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в нижний угол — Де Хеа прыгнул в другую сторону.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 0:1 Джейдон Санчо (50'), 1:1 Жоржиньо (пенальти) (69') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Рубен Лофтус-Чик, Жоржиньо, Маркос Алонсо (Мэйсон Маунт, 78'), Хаким Зиеш, Каллум Хадсон-Одои (Кристиан Пулишич, 78'), Тимо Вернер (Ромелу Лукаку, 82') Манчестер Юнайтед: Маркус Рашфорд (Джесси Лингард, 77'), Джейдон Санчо (Криштиану Роналду, 64'), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 89'), Фред, Неманья Матич, Скотт МакТоминай, Алекс Теллес, Эрик Бейи, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Скотт МакТоминай (45'), Маркус Рашфорд (49'), Рис Джеймс (53'), Бруну Фернандеш (77'), Криштиану Роналду (90 + 2'), Thomas Tuchel (90 + 4'), Жоржиньо (90 + 5'), Эрик Бейи (90 + 6')

Подопечные Томаса Тухеля набрали 30 очков и остались во главе турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 18 очками поднялся на восьмую строчку.

Календарь и таблица АПЛ

1 декабря «Челси» сыграет на выезде с «Уотфордом». «МЮ» днем позже примет «Арсенал».