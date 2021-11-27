«Валенсия» обменялась голами с «Райо Вальекано»

На 19-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — отдавал с фланга Гайя пас в штрафную на Дуро, которому заехал по ногам Савельич.
Уверенно реализовал пенальти Карлос Солер, пробив в верхний левый от себя угол, а Димитриевски прыгнул в противоположную сторону.
А на 64-й минуте гостям удалось сравнять счет. Пробивал пяткой из пределов штрафной Катена после прострела с правого фланга от Посо.
В красивом прыжке Силлессен смог отбить перед собой, но первым на добивании оказался Иси Паласон и вколотил мяч в пустые ворота.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Райо Вальекано 1:1
Голы: 1:0 Карлос Солер (пенальти) (19'), 1:1 Иси Паласон (64') Валенсия: Яспер Силлессен, Димитри Фулкье, Омар Альдерете, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Карлос Солер, Даниэль Васс (Юнус Муса, 82'), Уго Гильямон, Элдер Кошта (Денис Черышев, 82'), Уго Дуро, Гонсалу Гуэдеш (Максимилиано Гомес, 63') Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Бебе, 79'), Альваро Гарсия, Унаи Лопес (Хосе Посо, 59'), Иси Паласон (Андрес Мартин, 79'), Сантьяго Комесанья, Оскар Валентин, Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Esteban Ariel Saveljich, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Esteban Ariel Saveljich (19'), Карлос Солер (27'), Муктар Дьякаби (45 + 1'), Омар Альдерете (45 + 2'), Хосе Гайя (55'), Сантьяго Комесанья (55'), Иси Паласон (55'), Димитри Фулкье (62'), Даниэль Васс (68'), Алехандро Катена (73'), Оскар Валентин (75')