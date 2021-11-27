«Валенсия» обменялась голами с «Райо Вальекано»

В матче 15-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

На 19-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — отдавал с фланга Гайя пас в штрафную на Дуро, которому заехал по ногам Савельич.

Уверенно реализовал пенальти Карлос Солер, пробив в верхний левый от себя угол, а Димитриевски прыгнул в противоположную сторону.

А на 64-й минуте гостям удалось сравнять счет. Пробивал пяткой из пределов штрафной Катена после прострела с правого фланга от Посо.

В красивом прыжке Силлессен смог отбить перед собой, но первым на добивании оказался Иси Паласон и вколотил мяч в пустые ворота.