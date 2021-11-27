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    «Ливерпуль» отгрузил четыре безответных мяча в ворота «Саутгемптона»

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Ливерпуль» в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Саутгемптон» — 4:0.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    Уже на 2-й минуте Диогу Жота из вратарской площади ногой перевел мяч в сетку после прострела Эндрю Робертсона.

    Спустя полчаса Жота оформил дубль, воспользовавшись передачей Мохамеда Салаха.

    Еще через четыре минуты дело до разгрома довел Тьяго Алькантара, который подхватил мяч неподалеку линии штрафной, вошел в нее и метров с одиннадцати с помощью рикошета переправил сферу в сетку.

    Окончательный результат на 52-й минуте установил Вирджил ван Дейк. После навеса с углового он в касание ногой вколотил мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Саутгемптон 4:0
    Голы: 1:0 Диогу Жота (2'), 2:0 Диогу Жота (32'), 3:0 Тьяго Алькантара (37'), 4:0 Вирджил ван Дейк (52') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 67'), Фабиньо, Тьяго Алькантара (Алекс Окслейд-Чемберлен, 59'), Мохамед Салах, Диогу Жота (Такуми Минамино, 81'), Садио Мане Саутгемптон: Адам Армстронг, Че Адамс (Нейтан Телла, 46'), Armando Broja, Ромен Перро, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Валентино Ливраменто, Мохаммед Салису, Лянцо, Ян Беднарек (Нейтан Редмонд, 46'), Алекс Маккарти Предупреждение: Ян Беднарек (11')

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место (28 очков), а «Саутгемптон» — 14-е (14 очков).

    «Кристал Пэлас» на своем поле потерпел поражение от «Астон Виллы» - 1:2.

    По голу у победителей забили Мэтт Таргетт и Джон Макгинн, отличившись на 15-й и 86-й минутах.

    «Стекольщики» ответили голом Марка Геи в компенсированное время второго тайма.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Астон Вилла 0:1
    Гол: 0:1 Мэтт Таргетт (15') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Джеймс Томкинс, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер, Лука Миливоевич (Эберечи Эзе, 60'), Шейку Куйяте, Майкл Олисе, Кристиан Бентеке, Уилфрид Заха (Одсонн Эдуард, 72') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Эшли Янг (Эмилиано Буэндия, 85'), Джейкоб Рэмси (Дуглас Луис, 67'), Леон Бэйли (Анвар Эль-Гази, 77'), Марвелоуз Накамба, Джон МакГинн, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Уилфрид Заха (29'), Мэтти Кэш (29'), Джоэл Уорд (44'), Марвелоуз Накамба (54'), Лука Миливоевич (56'), Дуглас Луис (74')

    «Кристал Пэлас» занимает десятое место в турнирной таблице (16 очков), а «Астон Вилла» — 11-е (16 очков).

    «Норвич» в домашнем матче разошелся миром с «Вулверхэмптоном» — 0:0.

    «Норвич» занимает 19-е место в турнирной таблице (9 очков), а «Вулверхэмптон» — шестое (20 очков).

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