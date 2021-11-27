Фомин прокомментировал результаты жеребьевки стыков к ЧМ-2022

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал жеребьевку полуфинала стыковых матчей на ЧМ-2022.

Напомним, что соперником сборной России на данной стадии стала команда Польши.

«Жеребьевку посмотреть не удалось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит играть.

Соперники интересные. Фаворита, как мне кажется, нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу завтра пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», — цитирует Фомина официальный сайт РФС.