Кудряшов: Хорваты так и не пробили Сафонова, зато пробил я

Защитник сборной Россииразобрал эпизод с автоголом в матче против(0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощь. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: "Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай".

Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то... Это мой характер: делать все до конца. А дальше будь что будет.

В самолете разговаривал с Виталием Витальевичем Кафановым и Матвеем Сафоновым. С Матвеем проговорили часа полтора. Думаю, вратари чаще бывают в подобных ситуациях, потому что их ошибки бросаются в глаза — у полевых не всегда так. Долго общались на эту тему. Он сказал, что такое бывает, в таких случаях нельзя замыкаться в себе и сдаваться. Закончили на том, что признали: хорваты его так и не пробили, зато пробил я... Матвей сказал: Если бы мяч был на 5 сантиметров ближе к центру, я бы его потащил», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России в стыковых матчах ЧМ-2022 может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией.

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