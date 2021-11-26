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    Казарцев не увидел момент с рукой Дивеева из-за проблем с мониторами ВАР

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    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился своим мнением о том, считает ли он вероятным возвращение Василия Казарцева к судейству.

    Василий Казарцев
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    Василий Казарцев

    В матче 10-го тура РПЛ Казарцев, отвечавший за ВАР, принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба.

    «Я думаю, что он вернется. Во-первых, это человек, который один раз не побоялся и прошел полиграф. Честный человек.

    Более того, ошибка, которую он допустил, вопиющая, о которой вы говорите, когда он сидел на ВАР... Вот если вы спросите 90 процентов наших судей, кто является лучшим экспертом ВАР, вам скажут: Казарцев.

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    • Просто он рассматривал другой момент, отскок мяча от бедра, есть ли тень над мячом. Это 92-я минута, кажется? И когда он вышел потом и на большом экране увидел, у него похолодели, что называется, ноги и руки.

    Он увидел свою очевидную совершенно ошибку. И еще раз: я верю этому человеку. Он допустил серьезную очень ошибку. Но лучшего эксперта по трактовке моментов ВАР нет.

    У нас есть проблема, связанная с мониторами, которые должны быть заменены. Он просто в какой-то момент — и это подтверждали его коллеги — технически не увидел этого момента», — сказал Хачатурянц в интервью «Коммент.Шоу».

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