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    СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола

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    Арбитр Василий Казарцев может быть навсегда отстранен от судейства, информирует «Спорт-Экспресс».

    Василий Казарцев
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    Василий Казарцев

    При этом совсем недавно рефери из из Санкт-Петербурга был рекомендован для включения в число видеоассистентов ФИФА.

    2 октября Казарцев работал VAR на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба.

    В прошлом сезоне Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи» (2:2), за что был выведен из списка арбитров на несколько месяцев.

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