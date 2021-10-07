СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола

Арбитрможет быть навсегда отстранен от судейства, информирует «Спорт-Экспресс».

При этом совсем недавно рефери из из Санкт-Петербурга был рекомендован для включения в число видеоассистентов ФИФА.

2 октября Казарцев работал VAR на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба.

В прошлом сезоне Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи» (2:2), за что был выведен из списка арбитров на несколько месяцев.