В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Рангника в «МЮ»

Технический директор «Локомотива»не стал комментировать возможное назначениеглавным тренером

По информации The Athletic, «МЮ» договорился с руководителем по спорту и развитию «Локомотива» о том, чтобы он стал временным главным тренером английской команды.

«Весь фокус — на игре [с "Лацио"]», — сказал Цорн «Матч ТВ».

В пресс-службе клуба, в свою очередь, отметили, что в отношении Рангника ранее уже неоднократно возникали различные слухи, в том числе про «Ньюкасл» и «Барселону». Однако ни в один из этих клубов он в итоге не ушел.

В воскресенье «МЮ» покинул Уле-Гуннар Сульшер. Команда находится на 8-м месте в АПЛ (17 очков).