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    Рангник готов стать временным тренером «МЮ» при условии, если потом получит должность в клубе

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    Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник по-прежнему входит в список претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    По информации The Times, 63-летний немец готов стать временным тренером «МЮ».

    Но отмечается, что Рангник при этом рассчитывает получить по окончании сезона должность в клубе. В противном случае он не согласится работать с командой.

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    • Кандидатуру Рангника поддерживает исполнительный вице-председатель «МЮ» Эд Вудворд.

    После отставки Олег-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» стал помощник норвежца Майкл Каррик.

    Ранее уже сообщалось, что Рангник заинтересован в том, чтобы занять пост главного тренера «МЮ».

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