Рангник готов стать временным тренером «МЮ» при условии, если потом получит должность в клубе

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
По информации The Times, 63-летний немец готов стать временным тренером «МЮ».
Но отмечается, что Рангник при этом рассчитывает получить по окончании сезона должность в клубе. В противном случае он не согласится работать с командой.
Кандидатуру Рангника поддерживает исполнительный вице-председатель «МЮ» Эд Вудворд.
После отставки Олег-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» стал помощник норвежца Майкл Каррик.
Ранее уже сообщалось, что Рангник заинтересован в том, чтобы занять пост главного тренера «МЮ».