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    Гвардиола: После гола ПСЖ «Сити» был в нокауте 5-10 минут

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над ПСЖ (2:1) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это была хорошая игра. Когда они контролировали мяч у наших ворот, это всегда было опасно. Но тем не менее мы сыграли здорово, как и в первой игре. К сожалению, в первом тайме мы не реализовали свои моменты. После гола ПСЖ мы были в нокауте 5-10 минут. Спасибо болельщикам, чтобы пришли и поддержали нас. Это был прекрасный вечер для нас.

    Мы выходим в плей-офф пять или шесть лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе, так что я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит и ничья, но все равно одержали победу», — цитирует Гвардиолу BT Sport.

    После пяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своем активе 12 очков. ПСЖ (8) располагается на втором месте. Обе команда гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

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