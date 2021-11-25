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    Гисдоль: Мы достойно смотрелись против команды европейского уровня

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал крупное поражение от «Лацио» (0:3) в матче группового этапа Лиги Европы.

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и перформанс, который они сделали. Это было важно для нас.

    Мы играли хорошо вплоть до второго пропущенного гола с пенальти. Потом потеряли контроль над игрой, соперник этим воспользовался, последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли улучшить игру, поэтому такой результат.

    Мы достойно смотрелись против команды европейского уровня, но счет на табло.

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    • Что касается Смолова, то он вышел на 30 минут, он находится не в лучшей форме. Мы сделали все, чтобы его подготовить к игре», — приводит слова Гисдоля Sport24.ru.

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