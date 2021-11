УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Так, в число претендентов вошли: нападающий «Интера» Эдин Джеко, форвард «Аякса» Себастьен Алле, полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг и хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш.

Who should win Matchday 5 Player of the Week? 🤷‍♂️@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL