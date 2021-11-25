Ачерби: «Лацио» нужно добыть три очка в игре с «Локомотивом»

Защитник «Лацио»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

«Я чувствую себя довольно хорошо, всегда выкладываюсь изо всех сил. Мы хорошо продвигаемся, но работа продолжается. Нам нужно исправить некоторые аспекты игры, особенно детали, которые имеют значение. Мы отдаем все на поле, может быть, этого еще недостаточно. Иногда мы невнимательны.

Мои личные цели — всегда быть на высоте, повышать свою ценность. Я все еще хочу расти и учиться. У нас будет очень важная игра, нам нужно вернуться домой с тремя очками.

У "Лацио" сложная группа с непростыми соперниками. Это вызов для нас. Придется быть осторожными с командой, которая сменила тренера и стремится к успеху. Нужно сыграть организованно», — приводит слова Ачерби пресс-служба римского клуба.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится 25 ноября. Начало — в 20:45 мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться ЗДЕСЬ.