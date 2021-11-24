Хави: «Барса» упустила возможность победить, но надо продолжать двигаться вперед

Главный тренер «Барселоны»высказался о прошедшем матче с «Бенфикой» (0:0) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы упустили возможность победить, но надо продолжать двигаться вперед. У нас будет еще один шанс в Мюнхене, надо просто этим воспользоваться. "Бенфика" приехала за нулевой ничьей.

Они знали, как добиться этого результата. Во многом поэтому мы не забили. Главное — мы создавали моменты. Со временем мы начнем их реализовывать», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

«Барселона» набрала семь баллов и осталась на втором месте в группе Е. «Бенфика» имеет на своем счету пять очков и занимает третью строчку.