Умяров: Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Хорошо все получилось, выиграли. Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате. Дело не в настрое, просто какая-то неудача и невезение. Тяжело сказать.

Во втором тайме прижались к воротам? "Наполи" хорошая команда, что поделаешь. Мы не хотели этого делать, соперник вынудил нас.

После пропущенного гола мы поняли, что надо чуть отодвинуть игру, плюс "Наполи", наверное, немного расслабился.

"Наполи" — клиент "Спартака"? Что это значит? Вы сами смеетесь над вопросом. Почему я не играю в основной сборной? Об этом еще рано говорить, все шаг за шагом.

Не знаю, почему Спаллетти не пожал руку Витории. Не видел эту ситуацию. Наверное, ему обидно проигрывать два раза», — сказал футболист «Спорт-Экспрессу».