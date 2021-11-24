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    Умяров: Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате

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    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    «Хорошо все получилось, выиграли. Будем стараться исправлять ситуацию в чемпионате. Дело не в настрое, просто какая-то неудача и невезение. Тяжело сказать.

    Во втором тайме прижались к воротам? "Наполи" хорошая команда, что поделаешь. Мы не хотели этого делать, соперник вынудил нас.

    После пропущенного гола мы поняли, что надо чуть отодвинуть игру, плюс "Наполи", наверное, немного расслабился.

    "Наполи" — клиент "Спартака"? Что это значит? Вы сами смеетесь над вопросом. Почему я не играю в основной сборной? Об этом еще рано говорить, все шаг за шагом.

    Не знаю, почему Спаллетти не пожал руку Витории. Не видел эту ситуацию. Наверное, ему обидно проигрывать два раза», — сказал футболист «Спорт-Экспрессу».

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