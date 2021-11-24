Ловрен: Таковы для нас реалии — быть на третьем месте

Защитник «Зенита»прокомментировал ничью с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Удовлетворен. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжелая игра, но, полагаю, мы заслужили в итоге это набранное очко. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы.

В Лиге Европы мы должны сыграть лучше, чем в Лиге чемпионов. Будет нелегко, потому что там хорошие команды. Потребуются правильные настрой и мотивация, чтобы пройти как можно дальше», — цитирует Ловрена пресс-служба УЕФА.

«Зенит» набрал четыре очка и гарантировал себе участие в Лиге Европы. «Мальме» заработал один балл на групповом этапе, но лишился шансов на евровесну.