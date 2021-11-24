Консейсау: Матч с «Ливерпулем» может иметь решающее значение для выхода в плей-офф

Главный тренер «Порту»высказал мнение о предстоящем гостевом матче св 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В домашнем матче португальский клуб уступил мерсисайдцам со счетом 1:5.

«Мне кажется, есть периоды, когда мы чувствуем себя комфортно, настоящей командой, несмотря на все сложности, что могут возникать по ходу игры.

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При всем мастерстве футболистов чувствую, что команда лучше выглядит при нынешней тактической системе.

Все зависит от нас. Мы не можем контролировать то, что будет делать "Ливерпуль", но у нас свои сильные стороны.

Мы едем в Англию не просто, чтобы провести очередной матч. Мы едем на матч, который может иметь решающее значение для выхода в плей-офф», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ливерпуль» с 12 очками возглавляет группу В, у «Порту» 5 очков и второе место, на третье строчке «Атлетико» с 4 очками, замыкает квартет «Милан» (1).