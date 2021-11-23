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    Гасперини: У нас очень ровная группа, и результаты показывают это

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «У нас очень ровная группа, и результаты показывают это. В последних двух матчах с "МЮ" мы набрали незаслуженно мало очков, учитывая то, как мы играли, а "Вильярреал", напротив, набрал максимум возможного, из-за чего соперник получил преимущество, которое мы теперь хотим нивелировать», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

    Матч «Янг Бойз» — «Аталанта» пройдет 23 ноября и начнется в 23:00 по мск.

    «Аталанта» с пятью очками идет на третьем месте в группе, уступая первым двум позициям два балла.

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