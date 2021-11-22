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    СМИ: «Зенит» планирует возобновить переговоры с Азмуном о новом контракте

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    «Зенит» предпримет еще одну попытку договориться о новом контракте с нападающим Сердаром Азмуном, сообщает РБК.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Со стороны "Зенита" есть такое желание. Переговоры о новом контракте "Зенит" планирует возобновить в декабре», — сказал источник издания.

    Азмун может остаться в Санкт-Петербурге, но приоритетный вариант для представителей иранского футболиста — поиск клуба в одной из топовых европейских лиг.

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    • При этом отмечается, что «Зенит» пока не получал предложений по Азмуну от «Лиона» или других клубов.

    Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в «Лион».

    Соглашение Азмуна с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2021/2022.

    В текущем сезоне Азмун провел в чемпионате России 13 матчей и забил семь мячей.

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