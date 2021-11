Источник: Азмун близок к переходу в «Лион»

Нападающий «Зенита»решил не продлевать контракт с питерским клубом.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, следующим летом иранский футболист перейдет в «Лион».

Французский клуб уже приготовил для Азмуна четырехлетний контракт.

Ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил интерес клуба к 26-летнему форварду.

