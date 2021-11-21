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    «Фрайбург» потерпел поражение от «Айнтрахта»

    «Фрайбург» — «Айнтрахт»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Фрайбург» потерпел поражение от «Айнтрахта» в домашнем матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Шварцвальд-Штадион», завершилась со счетом 0:2.

    Голы забили Йеспер Линдстрем и Филип Костич, отличившись на 34-й и 43-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Айнтрахт Ф 0:2
    Голы: 0:1 Йеспер Линдстрём (34'), 0:2 Филип Костич (43') Фрайбург: Марк Флеккен, Мануэль Гульде, Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек (Kevin Schade, 46'), Lukas Kuebler (Noah Weisshaupt, 85'), Максимилиан Эггештайн (Яник Хаберер, 69'), Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, У Ён Чон (Роланд Шаллаи, 70'), Лукас Хёлер, Винченцо Грифо (Эрмедин Демирович, 90') Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре (Штефан Ильзанкер, 85'), Йеспер Линдстрём (Рагнар Ахе, 74'), Даити Камада, Филип Костич, Кристиян Якич, Джибриль Соу (Себастьян Роде, 74'), Тимоти Чэндлер (Алмами Туре, 65'), Evan N'Dicka, Макото Хасебе, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Тимоти Чэндлер (49'), Тута (53'), Алмами Туре (69'), Кевин Трапп (73')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Фрайбург» занимает третье место (22 очка), а «Айнтрахт» — 11-е (15 очков).

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