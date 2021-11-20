Артета: Думаю, в первом тайме мы навязали хорошую борьбу «Ливерпулю»

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал поражение отв матче 12-го тура АПЛ (0:4).

«Думаю, в первом тайме мы навязали хорошую борьбу. У обеих команд были моменты, и мы хорошо боролись.

Проигрывая 0:1 к перерыву, нужно быть спокойными, но наши эмоции были прямо противоположными.

Мы были совершенно разбиты. Поэтому мы проиграли. Все остальное является следствием разочарования от необходимости отыгрываться.

Мы знаем, что "Ливерпуль" мог наказать нас [за ошибки]. Они умеют прессинговать, в этом "Ливерпуль" один из лучших. Ошибки — это часть футбола.

"Ливерпуль" был лучшей командой Европы, потому что могут доминировать во всех аспектах. Сегодня они были лучше нас», — приводит слова тренера BBC.

Артета также высказал мнение о том, что он и Клопп получили желтые карточки за перепалку

«Он защищал свою команду, я защищал свою, вот и все. Это неважно. Да, я поговорил с ним после матча и поздравил его. Эти моменты остаются на поле», — сказал Артета.