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    Отец Черышева: «Валенсия» пока не предлагала Денису новый контракт

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    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации сына в испанском клубом.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    Ранее сообщалось, что «Валенсия» не планирует продлевать контракт с Черышевым. Действующее соглашение с российским футболистом рассчитано до лета 2022 года.

    «Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. Это я точно знаю.

    "Валенсия" сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона.

    Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице. Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы. Сейчас все будет зависеть только от игроков.

    Хочется, чтобы команда всегда боролась за самые высокие места. Но вы видите, какой интересный футбол показывает "Севилья" на протяжении 3-4 лет, стабильно борется за Лигу чемпионов. "Реал Сосьедад" показывает очень интересную игру с хорошим подбором футболистов. "Атлетико", "Барселону" и "Реал Мадрид" вообще не берем в расчет. Создать конкуренцию всем этим командам будет сложно, но "Валенсия" — тот клуб, который обязан находиться в районе зоны еврокубков», — приводит слова Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».

    В текущем чемпионате Испании Денис Черышев провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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