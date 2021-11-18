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    Мостовой: Захаряну пока рано уезжать в Европу

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в один из европейских топ-клубов.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что за 18-летним Захаряном следят «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Ливерпуль».

    «Захарян — очень талантливый игрок. Мне он действительно очень нравится. То, что о нем пишет английское издание, отражает его качество. У нас немногие умеют читать игру, а он может предвидеть игру на несколько шагов вперед.

    Мое мнение — не стоит уезжать в таком раннем возрасте. За границей очень трудно, у нас была безвыходная ситуация, мы уезжали в 20-21 год.

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    • Правильно сказал Андрей Воронин, нужно оставить Арсена в покое. Он должен играть, получать удовольствие. Там он не будет получать удовольствие, потому что столкнется с определенными трудностями. Например, с конкуренцией», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Захарян пропустит ближайшие матчи «Динамо» из-за травмы.

    Захарян провел за «Динамо» в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.

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