Мостовой: Захаряну пока рано уезжать в Европу

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо»в один из европейских топ-клубов.

Ранее сообщалось, что за 18-летним Захаряном следят «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Ливерпуль».

«Захарян — очень талантливый игрок. Мне он действительно очень нравится. То, что о нем пишет английское издание, отражает его качество. У нас немногие умеют читать игру, а он может предвидеть игру на несколько шагов вперед.

Мое мнение — не стоит уезжать в таком раннем возрасте. За границей очень трудно, у нас была безвыходная ситуация, мы уезжали в 20-21 год.

Правильно сказал Андрей Воронин, нужно оставить Арсена в покое. Он должен играть, получать удовольствие. Там он не будет получать удовольствие, потому что столкнется с определенными трудностями. Например, с конкуренцией», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Захарян пропустит ближайшие матчи «Динамо» из-за травмы.

Захарян провел за «Динамо» в текущем сезоне 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал семь результативных передач.