Петраков: Надо Францию поблагодарить за порядочность

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украиныпрокомментировал попадание команды в стыковые матчи и выразил благодарность Франции.

«Очень доволен, что вышли в плей-офф. Хочу поздравить всех ребят с тем, что они сделали. Хочу поблагодарить тренеров и административный штаб, они проделали огромную работу. Хотел поздравить президента, Андрея Павелко. Он поверил в меня и очень меня поддерживал. Поздравить всех болельщиков Украины, простых людей.

Результат есть, а качество игры... Это была нервная игра, я такое предполагал. Мы хорошо поговорили с ребятами. Они все прибавили, а об игре сейчас я не хочу говорить. Был нервный матч на результат. Довбик забил, но испортил еще один момент. Все ребята хорошо вышли на замену, ни к кому вопросов нет. Все 25 человек работали на тренировках, ни к кому вопросов у меня нет.

Плей-офф? Никаких планов у меня нет, я исполняющий обязанности. Что будет дальше, не знаю. Ничего не могу ответить. Мы сделали всего 50 процентов того, что нужно. Сейчас будет жеребьевка, там очень тяжелый плей-офф. Я знаю одно: ребята никого не боятся. У нас собрался очень сильный коллектив. Кто бы то ни был, у нас одна цель — поехать в Катар.

Благодарность Франции? Я сейчас все решу с президентом, потому что не знаю, как это делается. Думаю, телеграмму отправить надо, поблагодарить за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе», — приводит слова тренера «Футбол 24».