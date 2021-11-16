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    Уткин — о возможном уходе Карпина из сборной: Если план не работает, может и стоит уступить место

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    Блогер Василий Уткин высказал мнение о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своего поста.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Напомним, что после поражения от Хорватии (0:1) и попадания национальной команды в стыковые матчи Карпин не исключил вариант, что может уйти из сборной.

    «Слова Карпина о том, что он еще подумает, оставаться ли в сборной, недолго, но подумает — вообще не обязательно рассматривать, как рефлексию.

    Он ведь объяснил: у него был план действий. Последний матч показал, что это не работает. Ну, и надо подумать, конечно. Если непонятно, почему так — может, и стоит уступить место.

    Это логично. Небесспорно, потому что решение можно перепридумать, но логично», — написал Уткин в своем телеграм-канале .

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