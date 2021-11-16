Уткин — о возможном уходе Карпина из сборной: Если план не работает, может и стоит уступить место

Блогервысказал мнение о возможном уходе главного тренера сборной Россиисо своего поста.

Напомним, что после поражения от Хорватии (0:1) и попадания национальной команды в стыковые матчи Карпин не исключил вариант, что может уйти из сборной.

«Слова Карпина о том, что он еще подумает, оставаться ли в сборной, недолго, но подумает — вообще не обязательно рассматривать, как рефлексию.

Он ведь объяснил: у него был план действий. Последний матч показал, что это не работает. Ну, и надо подумать, конечно. Если непонятно, почему так — может, и стоит уступить место.

Это логично. Небесспорно, потому что решение можно перепридумать, но логично», — написал Уткин в своем телеграм-канале .