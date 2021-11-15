Юрчевич: Думаю, Хорватия заслужила победу над Россией

Бывший тренер сборной Хорватии и «Локомотива»прокомментировал результат матча 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 между Хорватией и Россией (1:0).

«Это была невероятно эмоциональная игра. Хорватии требовалась только победа, а России было достаточно ничьей, и ваша сборная пыталась отстоять 0:0. Думаю, Хорватия заслужила победу, хотя с голом нам и повезло. Конечно, на игру серьезно повлияли погодные условия и качество газона.

Если в первом тайме происходящее на поле еще напоминало футбол, то после перерыва это уже была какая-то водная борьба. В первом тайме Россия действовала прилично: пыталась высоко прессинговать хорватскую оборону и заставляла нас нервничать. А во втором тайме мы включили более интенсивный прессинг, переместили игру еще выше, так что Россия совсем забыла о нападении.

Да, Хорватия атаковала однотипно, было много подач и навесов, зато мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, напряжение не уменьшалось. Когда ты все время проводишь во вражеской штрафной, то гол обязательно придет — и не так важно, забьешь его ты или твой соперник в свои ворота.

Стоит ли винить Кудряшова? Это несчастный случай. Поле было ужасным, с ним приходилось бороться каждому футболисту. Защитники сборной России на протяжении 80 минут действовали фантастически, но в таких условиях играть тяжело. Кудряшову просто не повезло», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».