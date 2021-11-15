Посинечки: Сборной России будет очень тяжело в стыковых матчах

Бывший футболист сборной Хорватиипрокомментировал победу над(1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Хорваты заняли первое место в группе и вышли в финальную часть чемпионата мира. Сборная России сыграет в стыковых матчах квалификации.

«Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу. Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться.

Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы выполнили цель и едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, и мы счастливы.

Вам будет очень тяжело в стыковых матчах. Если вы улучшите игру и задумаетесь об атаке, то поедете на чемпионат мира», — приводит слова Просинечки «Спорт-Экспресс».