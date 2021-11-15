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    Посинечки: Сборной России будет очень тяжело в стыковых матчах

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    Бывший футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки прокомментировал победу над Россией (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Роберт Просинечки
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    Роберт Просинечки

    Хорваты заняли первое место в группе и вышли в финальную часть чемпионата мира. Сборная России сыграет в стыковых матчах квалификации.

    «Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу. Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться.

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    • Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы выполнили цель и едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, и мы счастливы.

    Вам будет очень тяжело в стыковых матчах. Если вы улучшите игру и задумаетесь об атаке, то поедете на чемпионат мира», — приводит слова Просинечки «Спорт-Экспресс».

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