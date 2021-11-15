Черданцев: Болельщики сборной России могут собираться в Катар. Болеть за Сербию

Футбольный комментаторотреагировал на победу сборнойнад(2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная Сербии, как известно, заняла первое место в группе и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Португальцы весной сыграют в стыковых матчах.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию. Сербы вчера суперматч выдали.

А если есть вопрос, почему они могут, а мы нет — посмотрите, в каких чемпионатах играют сербы. И счет нашего матча годичной давности», — написал Черданцев в своем твиттере.

Напомним, сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.