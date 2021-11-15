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    Черданцев: Болельщики сборной России могут собираться в Катар. Болеть за Сербию

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    Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на победу сборной Сербии над Португалией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Сборная Сербии одержала волевую победу над Португалией
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    Сборная Сербии одержала волевую победу над Португалией

    Сборная Сербии, как известно, заняла первое место в группе и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Португальцы весной сыграют в стыковых матчах.

    «Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию. Сербы вчера суперматч выдали.

  • Черданцев: Второе место в группе — огромный успех нашего футбола, который на 155-м месте в мировом рейтинге
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    • А если есть вопрос, почему они могут, а мы нет — посмотрите, в каких чемпионатах играют сербы. И счет нашего матча годичной давности», — написал Черданцев в своем твиттере.

    Напомним, сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.

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