Португалия — Сербия: счет матча 1:2, обзор голов

на своем поле уступила(1:2) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе А.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Силва отобрал мяч у Гуделя рядом со штрафной и вывел Саншеша один на один с Райковичем, а Ренату успешно реализовал свой шанс.

Сербы отыгрались на 33-й минуте. Тадич обработал мяч рядом с линией штрафной и мощно пробил в левый нижний угол, Патрисиу прыгнул туда же, но грубо ошибся и пропустил мяч над локтем, лишь слегка зацепив его. Отчаянный прыжок Руя через пару секунд уже не помог — мяч успел пересечь линию ворот.

А на 90-й минуте, после розыгрыша углового на правом фланге Тадич навесил в штрафную Португалии ближе к дальней штанге, где дежуривший на грани офсайда Митрович перепрыгнул защитника и головой с рикошетом от газона отправил мяч в ближний угол.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Португалия — Сербия 1:2 Голы: 1:0 Ренату Саншеш (2'), 1:1 Душан Тадич (33'), 1:2 Александр Митрович (90') Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Жозе Фонте, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Ренату Саншеш (Рубен Невеш, 84'), Перейра Данилу (Андре Силва, 90'), Жоау Моутинью (Жоау Палинья, 64'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Жоау Фелиш, 83'), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 64') Сербия: Душан Влахович, Душан Тадич, Филип Костич (Лука Йович, 89'), Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель (Александр Митрович, 46'), Саша Лукич, Андрия Живкович (Неманья Радоньич, 69'), Страхиня Павлович, Милош Велькович (Урош Спаич, 65'), Никола Миленкович, Предраг Райкович Предупреждения: Жоау Канселу (8'), Неманья Гудель (13'), Жоау Моутинью (61'), Страхиня Павлович (66'), Ренату Саншеш (67'), Никола Миленкович (70'), Александр Митрович (90 + 1')

В параллельном матче сборная Люксембурга потерпела домашнее поражения от команды Ирландии — 0:3.

Счет на 67-й минуте открыл защитник ирландцев Шейн Даффи, а на 75-й минуте Чидози Огбене удвоил преимущество гостей.

Окончательный счет на 88-й минуте установил Каллум Робинсон.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Люксембург — Ирландия 0:3 Голы: 0:1 Шейн Даффи (67'), 0:2 Chiedozie Ogbene (75'), 0:3 Каллум Робинсон (88') Люксембург: Ральф Шон, Лоран Жанс, Максим Шано, Кристофер Мартинс (Себастьян Тиль, 86'), Michael Pinto, Оливье Тилл, Вахид Селимович, Леандро Баррейро Мартинс, Данель Синани, Жерсон Родригес, Yvandro Borges Sanches (Морис Девилль, 52') Ирландия: Adam Idah (Jason Knight, 62'), Джеймс Макклин, Chiedozie Ogbene (Алан Браун, 82'), Каллум Робинсон (Andrew Omobamidele, 89'), Джеффри Хендрик, Джош Каллен (Конор Хурихейн, 90'), Мэтт Доэрти (Troy Parrott, 90'), Джон Иган, Шейн Даффи, Шеймус Коулман, Gavin Bazunu Предупреждения: Вахид Селимович (6'), Кристофер Мартинс (22'), Джош Каллен (47'), Шейн Даффи (56'), Максим Шано (77'), Jason Knight (84')

Сербия с 20 очками финишировала на первом месте в группе А и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре, которое состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Португалия (17 очков) заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.