Олич назвал российских игроков «главной проблемой РПЛ»

Бывший главный тренер ЦСКАподелился мнением о причинах низкого уровня чемпионата России.

«Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 миллион, в вашей стране стоит 5 миллионов. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.

Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать.

Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», — приводит слова Олича «Чемпионат».

Напомним, что Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, которая накануне обыграла Россию (1:0) и вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в стыки.