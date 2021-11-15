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    Олич назвал российских игроков «главной проблемой РПЛ»

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    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о причинах низкого уровня чемпионата России.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «Самая большая проблема чемпионата России — это российские игроки, а не легионеры. Благодаря лимиту футболист, которого Transfermarkt оценивает в 1 миллион, в вашей стране стоит 5 миллионов. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену.

    Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать.

    Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», — приводит слова Олича «Чемпионат».

    Напомним, что Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии, которая накануне обыграла Россию (1:0) и вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в стыки.

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