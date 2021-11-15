Модрич: Хорватия играла феноменально и заслуженно победила Россию

Полузащитник и капитан сборной Хорватиипрокомментировал победу над национальной командой России (1:0) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 года.

«Это был очень сложный матч. Но мы с самого начала задали свой ритм и феноменально играли. В концовке мы забили удачный гол, но мы его заслужили. Мы могли бы забить больше, но так вкус победы, возможно, еще слаще.

Мы сохраняли терпение и не переставали верить до самого конца. Теперь мы поедем на чемпионат мира в Катар и очень рады.

Поведу ли я сборную в Катар? Не знаю, что должно случиться, чтобы этого не произошло», — цитирует Модрича Vecernji List.

Напомним, сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.