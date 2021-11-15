Модрич: Хорватия играла феноменально и заслуженно победила Россию

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Это был очень сложный матч. Но мы с самого начала задали свой ритм и феноменально играли. В концовке мы забили удачный гол, но мы его заслужили. Мы могли бы забить больше, но так вкус победы, возможно, еще слаще.
Мы сохраняли терпение и не переставали верить до самого конца. Теперь мы поедем на чемпионат мира в Катар и очень рады.
Поведу ли я сборную в Катар? Не знаю, что должно случиться, чтобы этого не произошло», — цитирует Модрича Vecernji List.
Напомним, сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.