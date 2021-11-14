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    Олич: Россия удивила, вообще ничего не показала. Хорватия могла 2-3 забивать

    Футбол Сборная Хорватии ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Член тренерского штаба сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал победу над Россией (1:0) в квалификации ЧМ-2022.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «Можно сказать, что сборная Хорватии сыграла каждую игру хорошо. В этом матче просто не получалось забить. В последние десять минут вышли с целью забить.

    Россия не пыталась что-то переделать, а 90 минут обороняться очень сложно. Было видно, что Россия может забить, но показали они мало. Хорватия была сильнее.

    Тяжелые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться.

    Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего 3 момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать», — отметил Олич «Спорт-Экспрессу».

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